Kokorin: “Ogni persona normale dovrebbe scontare una pena. E’ una grande esperienza e una buona scuola”

L’attaccante che la Fiorentina ha prestato all’Aris Limassol, Alexandr Kokorin, in un’intervista rilasciata al blogger russo, Sergey Brain, è tornato a parlare della rissa che lo ha visto coinvolto e che lo ha portato diretto in prigione: “Se sarei disposto a pagare per poter tornare indietro e non farla? Non lo farei. Perché avevo ragione su tutto. Ci siamo scusati per quello che abbiamo fatto nella rissa, non lo abbiamo negato. Ma ci è stata appesa l’etichetta di ‘hooligan’. Banditi, pazzi, pianificatori…poi vedi il video e c’è uno di noi che sta dormendo. Ecco una vera azione pianificata”.

E sul periodo passato in carcere aggiunge: “È una grande esperienza, una buona scuola. Una volta ho detto che ogni ragazzo e uomo normale dovrebbe scontare del tempo in carcere. Questo sarebbe un trucco per riportare in sé i ragazzi che hanno sbagliato, uno o due mesi in un centro di detenzione preventiva”.