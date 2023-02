Kokorin ritrova la via del gol e lancia cuori in tribuna. L’Aris cala il tris

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin ha ritrovato la via del gol anche se su rigore. L’attaccante russo ha riportato in parità momentanea le sorti della gara tra Aris Limassol e Doxa Katōkopias, vinto dalla prima per 2-1.

Ma il vero protagonista della sfida è stato Karamanolis del Doxa, perché ha segnato la rete dello 0-1 (tocco ravvicinato su azione d’angolo), ha toccato la palla con la mano in occasione del rigore dato all’Aris e ha messo la palla nella propria porta, determinando il successo della squadra nella quale gioca Kokorin. Così l’Aris cala il tris (di vittorie di fila) ed è quarta a dieci punti dalla capolista AEK Larnaca.

A proposito di Sasha, particolare la sua esultanza dopo la rete segnata, con il cuore indirizzato verso la tribuna, anche se non sappiamo a chi fosse indirizzato.