Kokorin sbaglia due volte dal dischetto e l’Aris Limassol spreca il primo match point del campionato

Siamo alla fase decisiva del campionato a Cipro, il cosiddetto Play-Off Championship: una fase che raccoglie le prime 6 della stagione regolare, tra cui l’Aris Limassol di Aleksandr Kokorin. Ieri c’era lo scontro al vertice tra Aris e APOEL, con le due squadre che erano separate da un punto e trattandosi di penultima giornata era anche l’occasione per chiudere il conto per il club verde dell’ex attaccante viola. E’ finita invece 0-0, con Kokorin gran protagonista ma in negativo: il russo infatti ha sbagliato un rigore facendoselo parare da Belec al 48’… non solo perché il rigore è stato fatto ripetere e Belec ha neutralizzato anche il secondo tentativo di Kokorin. Le due squadre restano così separate da un punto, con l’Aris che può laurearsi campione nel prossimo turno.