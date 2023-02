Kokorin segna nuovamente e va ad esultare sotto il settore dei tifosi avversari. Il russo spreca anche un’occasione da gol clamorosa

L’attaccante prestato dalla Fiorentina all’Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, è andato nuovamente a segno nella vittoria della propria squadra ottenuta in casa contro Nea Salamis. Un 3-0 netto che si è determinato tutto nel primo tempo.

Al 3′ Kokorin subito in gol, trasformando in maniera perfetta un calcio di rigore (palla verso la destra della porta e portiere dall’altra parte). Il russo è andato ad esultare laddove erano assiepati i tifosi della squadra ospite, portandosi le mani alle orecchie, e per poco non ne nasce un parapiglia con gli avversari. Al 5’è già 2-0 grazie al gol di Gomis che approfitta di una dormita della difesa avversaria per presentarsi da solo davanti a Melissas e lo batte. Al 36′ autorete di Katsikas che, nel tentativo di anticipare Kokorin, mette il pallone nella propria porta.

Da segnalare al 29′ una clamorosa occasione fallita proprio da Kokorin che da due passi non è riuscito a mettere dentro la più facile delle palle, mettendo la sfera tra le mani di Melissas.

Con questo successo, il quinto di fila, l’Aris Limassol vola al terzo posto a cinque punti dalla vetta dove c’è l’AEK Larnaca, mentre Nea Salamis è ora sesta.