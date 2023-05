Kokorin segna un gol e un autogol nella sfida contro Tomovic: al suo Aris adesso basta un punto per diventare campione di Cipro

Fa tutto Aleksandr Kokorin. Gol e autogol per l’attaccante della Fiorentina in prestito all’Aris Limassol nella partita contro l’AEK Larnca dell’ex viola Tomovic. Il russo ha segnato il gol del vantaggio al 40′, bissando poi nella porta sbagliata al 53′. Al 77′ la squadra di casa, l’AEK, è rimasta in inferiorità per l’espulsione di Angel Garcia. Rosso anche per Pileas dell’Aris al 90′, con le squadre che sono rimaste entrambe in dieci uomini.

L’Aris Limassol è a un passo dalla conquista del suo prima campionato cipriota, con la squadra biancoverde che nell’ultima partita si può accontentare del pareggio contro l’Apollon Limassol per diventare campione. L’APOEL Nicosia infatti dista 3 punti, ma occhio agli scontri diretti: in caso di sconfitta Aris e vittoria Apoel, lo scudetto andrà a quest’ultimi.