Kokorin si gioca tutto!

Dal suo arrivo in Italia, ovvero quasi nove mesi fa, l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin non è ancora mai riuscito a scendere in campo dall’inizio.

Adesso che è scoppiato il caso Vlahovic, il giocatore russo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, si gioca tutto.

La passata stagione a complicare la situazione ci si è messa la forma fisica: in un girone, complice anche un doppio acciacco, problemi muscolari e all’anca, ha messo insieme 91 minuti totali, di cui 14 concessi da Beppe Iachini l’ultima giornata, a Crotone. Quest’anno, è fermo a 28, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare davvero. Per lui si è aperto uno spiraglio, ma è anche una sorta di ultima chiamata: o prende questo autobus o altrimenti…