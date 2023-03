Kokorin si procura e segna un rigore. Un bell’assist sfornato dal russo…vanificato dal Var

Il campionato cipriota entra nel vivo con i play off che sono in corso per l’assegnazione del titolo. L’Aris Limassol, squadra nella quale milita l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, è andata a pareggiare per 2-2 sul campo del Pafos.

Due volte in vantaggio e due volte raggiunti, i biancoverdi sono andati sull’1-0 momentaneo al 15′ grazie ad un rigore che si è procurato e ha realizzato proprio Kokorin. Il suo tiro dal dischetto è stato intuito dal portiere avversario che però non è riuscito ad arrivare sul pallone.

Kokorin ha servito anche un bell’assist (palla filtrante tra due avversari) per Mayambela che aveva siglato il 3-1 che avrebbe chiuso l’incontro. Tutto però vanificato dall’intervento del Var che ha visto un fuorigioco dell’attaccante dell’Aris al momento del passaggio del russo.