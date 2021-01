Kokorin spinge sull’acceleratore in vista dell’Inter. Un programma di lavoro personalizzato per l’attaccante russo

Obiettivo Inter. Con tutti i distinguo necessari ed inevitabili che nel caso di Kokorin vanno letti come difficoltà di raggiungere una condizione atletica minima per essere della partita. Che non avverrà comunque in tempo per la sfida ai nerazzurri di Conte – venerdì o se la spostano al sabato nulla cambia – ma quella rimane il punto di arrivo per il punto di partenza dell’attaccante dentro al campionato di Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenamento che l’ex Zenit e Spartak Mosca ha svolto ieri testimonia la volontà di recuperare il terreno perduto a causa di un calendario forzatamente differente, di accelerare il recupero, di aggiungere fiato e forza per quanto possibile in modo da “convincere” al più presto possibile Prandelli. Il programma di lavoro personalizzato che lo staff viola ha preparato di concerto col tecnico viola serve proprio a questo e, come ricordato, anche ieri Kokorin non ha ovviamente mancato di portarlo avanti al centro sportivo in compagnia di Kevin Malcuit, che di suo ha molta meno strada da percorrere per ritrovare la forma migliore e per lui la convocazione con l’Inter è già certa.

