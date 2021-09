“Kokorin sta perdendo tempo alla Fiorentina: è ora di tornare a casa!”

In Russia si interrogano su cosa succeda ad Aleksandr Kokorin, mai impiegato finora da Italiano e sotto tono anche nelle amichevoli estive: Vitaly Lenchuk ha descritto per tele-sport.ru l’avventura in Italia dell’attaccante, acquistato dalla Fiorentina a gennaio.

Si sottolinea come Kokorin sia (o fosse almeno) in grado di giocare sia da centravanti che da ala in un tridente e si fa riferimento al paragone con Dzyuba, che a fine 2017 non era minimamente paragonabile all’attaccante viola ed era uscito dai radar: salvo che poi al Mondiale di Russia 2018 sia stato proprio Dzyuba il protagonista, mentre ‘Sasha’ iniziava il suo calo: “Ovviamente Kokorin ha solo una possibilità per giocare minuti: un infortunio o una squalifica della stella principale e giocatore più costoso della squadra, Vlahovic. Non giocando mai, a vantaggio del beniamino del pubblico locale, Kokorin è condannato a pressioni aggiuntive e il russo le riceve già regolarmente sia dai tifosi che dai giornalisti italiani, giustamente perplessi sul perché un giocatore con uno stipendio così alto sia nel club”.

Il mercato in Russia è ancora aperto ma la Fiorentina non può a questo punto privarsi anche dell’ultima risorsa rimasta in panchina nel reparto offensivo, nella speranza che prima o poi di risorsa si possa parlare davvero. Dal suo paese però lo invitano a tornare in patria, visto “il tempo che sta perdendo a Firenze”.