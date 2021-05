Kokorin, tentazione Lazio

E’ stato fermo ai box per un periodo piuttosto lungo, l’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Il giocatore però sta cercando di rilanciarsi in fretta adesso che è tornato in gruppo. Su di lui scrive il Corriere dello Sport-Stadio che punta ad un posto tra i convocati per la sfida con la Lazio al Franchi di sabato. E più in generale vuole uscire dal cono d’ombra e dimostrare il suo valore nel rush finale per la salvezza.

In questo modo potrebbe gettare le basi per candidarsi a pedina importante per il futuro; anche perché è arrivato a titolo definitivo a Firenze, firmando un contratto della durata di tre anni e mezzo.