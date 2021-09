Kokorin: “Vorrei vincere un trofeo con la Fiorentina. Possiamo arrivare in Europa League o conquistare la Coppa Italia”

L’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, in un’intervista rilasciata al media ufficiale della società, ha fatto trasparire ambizioni importanti per il club, già nell’immediato futuro.

“Vorrei vincere un trofeo con la Fiorentina se possibile – ha detto – Secondo me la squadra ha giocato bene anche lo scorso anno, meno bene in alcune partite, e credo che la posizione finale in classifica non rispecchi il valore della rosa”.

Poi ha aggiunto: “Questo deve cambiare a partire da quest’anno, dobbiamo cercare magari di arrivare in zona Europa League, vincere la Coppa Italia, se possibile”.