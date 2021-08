Kompany: “Non so molto di Kouame ma sarebbe bello avere un attaccante in più. La concorrenza è importante”

In atterraggio in Belgio c’è Christian Kouame che si unirà presto all’Anderlecht per trovare il suo rilancio dopo un anno e mezzo complicato alla Fiorentina. Il suo nuovo allenatore è Vincent Kompany, un vero e proprio simbolo del calcio belga, che però per ora ci è andato alla leggera nel giudicare il suo arrivo:

“Non posso dire molto a riguardo, perché il ragazzo non è ancora arrivato, forse potrò farlo presto. Sarebbe bello avere un attaccante in più a disposizione. La concorrenza è importante”.