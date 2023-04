Kosowski: “Fiorentina, squadra di livello medio in Serie A. Il cuore mi suggerisce una vittoria per 2-0 del Lech, ma la mente…”

Ex attaccante (in Italia ha militato nel Chievo, ma ha giocato anche col Kaiserslautern e il Southampton) Kamil Kosowski ora è un commentatore televisivo in Polonia. E ha espresso il proprio parere sulla doppia sfida di Conference League che il Lech Poznan dovrà giocare contro la Fiorentina.

“La Conference League non è la Champions League o l’Europa League, e le precedenti rivali che ha incontrato il Lech non erano di altissimo livello. Credo però che questo sia l’incontro più importante della squadra polacca sulla scena internazionale da molti anni”.

E poi: “La Fiorentina è una squadra di livello medio in Serie A, ma hanno molte individualità nelle loro fila. Ho un po’ paura dell’intensità che presenteranno i rivali del Lech, ma bisogna ricordare che non sarà al livello della Premier League”.

Che punteggio prevede Kosowski per la partita di giovedì? L’ex calciatore ha detto su Przegląd Sportowy Onet che “il cuore suggerisce 2-0 per il Lech, ma la mente suggerisce una sconfitta per 0-1”.