Kosowski: “La squadra nona in classifica in Serie A non dovrebbe essere così difficile da affrontare per quella campione di Polonia. Eppure la differenza tra Fiorentina e Lech è stata enorme”

In Polonia ancora si parla del 4-1 inflitto dalla Fiorentina al Lech Poznan nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League.

“Questa partita ha mostrato a che punto è il nostro campionato – ha detto a Przegląd Sportowy l’ex attaccante di Chievo, Kaiserslautern e Southampton, Kamil Kosowski – E’ tutta questione di fisicità e intensità, perché dopo il primo quarto d’ora il Lech aveva il fiato corto”.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina è la nona squadra in Serie A, quindi non dovrebbe essere così forte e così difficile da affrontare per la squadra campione di Polonia. Eppure la differenza tra le due squadre è stata enorme e gli ospiti hanno controllato questa partita”.