Kouame all’Anderlecht, il retroscena: i belgi avevano chiesto almeno il diritto di riscatto, secco “no” da parte della Fiorentina

Uno dei giocatori che ha lasciato la Fiorentina in questo mercato è Christian Kouame. L’attaccante è passato all’Anderlecht in prestito secco, e proprio sulla formula dell’operazione si sofferma Sport/Voetbalmagazine. Secondo il portale belga l’Anderlecht avrebbe voluto prendere Kouamè almeno con la possibilità di un diritto di riscatto, ma la Fiorentina si è opposta fermamente. Il club viola – si legge – crede ancora nelle potenzialità del ragazzo e per questo motivo lo vuole riavere in riva all’Arno al termine della stagione, sperando che nel frattempo sia cresciuto e migliorato.