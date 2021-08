Kouame cercherà riscatto in Belgio. I dettagli dell’operazione

Uno dei calciatori più deludenti della passata stagione è stato senza dubbio Christian Kouame. Il classe ’97 cresciuto nella Sestese ed affermatosi tra Cittadella e Genoa non è riuscito minimamente a lasciare il segno a Firenze. La dirigenza viola puntava moltissimo su di lui, ma Kouame ben presto è scivolato in fondo alle gerarchie.

L’attaccante ivoriano non ha preso parte al ritiro di Moena perché impegnato con la propria nazionale ai Giochi Olimpici, e si è perciò unito al gruppo viola solo successivamente. Nel tridente di Italiano Kouame potrebbe rappresentare una risorsa a gara in corso per dare manforte a Vlahovic, magari partendo anche più largo.

Oggi però il futuro dell’attaccante africano è estremamente in bilico. L’Anderlecht sta cercando di portarlo in Belgio, e la possibilità è concreta, dopo i precedenti sondaggi poco convinti di Spezia ed Empoli.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Kouame, e la sensazione è che la sua strada e quella della Fiorentina siano molto vicine a separarsi. Pronto un prestito oneroso senza diritto di riscatto, per permettere all’ivoriano di ritrovarsi giocando con continuità.