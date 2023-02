Kouamé e i sintomi di un inizio di stagione tirato al massimo. Adesso per l’ivoriano…

La Nazione questa mattina si concentra su un giocatore che ha avuto un vero e proprio exploit a inizio stagione, scampando per un niente la cessione e rimanendo attaccato al treno Fiorentina. Stiamo parlando di Christian Kouamé, attualmente il giocatore offensivo della squadra viola maggiormente utilizzato fino ad adesso: 1.930 minuti in campo, con 3 gol e 6 assist collezionati in tutte le competizioni.

Dopo una grande prima parte di stagione, l’ivoriano si sta un po’ perdendo, complice il ritorno in campo di Nico Gonzalez e una stanchezza dovuta a un inizio di anno tirato al massimo, quando nemmeno lui forse si aspettava di giocare così tanto. Ci sarà da ritrovarsi, ma le occasioni non mancheranno, magari anche subito contro il Verona. E poi c’è il contratto, in scadenza nel 2024. Riflessioni in corso della società, con un occhio, ovviamente, al campo.