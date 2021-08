Kouame intanto è dell’Anderlecht: “Onorato di far parte del club, non vedo l’ora di iniziare questa avventura”

E’ ufficiale intanto anche il passaggio di Christian Kouame all’Anderlecht, con l’ivoriano che è andato in Belgio qualche giorno fa e ora ha postato anche la sua prima foto con la maglia del club di Bruxelles: “Sono molto felice di unirmi a questa istituzione calcistica belga per la prossima stagione. Non vedo l’ora di indossare i colori dell’Anderlecht e iniziare questa nuova avventura”.

