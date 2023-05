Kouame: “Italiano? Anche se lo chiami a mezzanotte è disponibile e ti aiuta come un amico. Dico sempre a Ikone che è il migliore nell’uno contro uno con cui abbia mai giocato”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, è stato intervistato da Uefa.com in vista delle semifinali di Conference League.

“Quando parliamo della Fiorentina, la prima parola che viene fuori è ‘famiglia’ – ha detto Kouame – La chiamiamo famiglia perché sappiamo che, se c’è un problema, il mister pensa a tutto. Anche se lo chiami a mezzanotte, è sempre disponibile e ti aiuta, proprio come un amico“.

E poi: “Quando giochiamo contro squadre che non conosciamo, ci diciamo: “Dobbiamo restare uniti”. Contro il Braga abbiamo vinto 4-0 perché sapevamo tutti che era una partita importante. Tutti volevano vincere. Se uno di noi sbagliava qualcosa, lo incoraggiavamo e dicevamo: “Non preoccuparti, andrà meglio la prossima volta”. Sappiamo che l’Europa è più difficile del campionato”.

Kouame è diventato molto amico di Ikone: “È un grande. È anche un ottimo ascoltatore e non pensa di non potermi insegnare qualcosa perché giochiamo insieme. È una brava persona, ascolta, sa cosa vuole e mi piace. A volte, quando sono in panchina e lui gioca, gli dico cose del tipo: “Guardalo, è in difficoltà, prova così” e lui lo fa. Non significa che io sono meglio di lui, significa che ascolta e vede che i consigli funzionano…È come un fratello minore. Non posso non dargli consigli o non dirgli che sbaglia perché voglio giocare al posto suo, non è così. Lo apprezzo, gli do consigli e voglio vederlo migliorare. Quando lo vedo gli dico: “Puoi farcela, qui sei il più forte”. Gli dico sempre che è il migliore nell’uno contro uno con cui abbia mai giocato. È imbattibile e questo è il suo punto di forza“.