Kouame: “Italiano cura ogni dettaglio, ha sempre creduto in noi. Tutti dobbiamo dare il massimo per avere le nostre possibilità”

Al giornale polacco Przegląd Sportowy, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha toccato vari temi di attualità viola: “Italiano cura ogni dettaglio, è ben preparato. Ha sempre creduto in noi. Ho deciso di restare alla Fiorentina perché Firenze è casa mia, dobbiamo vincere un trofeo in ogni modo possibile. Ci sono molti buoni giocatori e tutti dobbiamo dare il massimo per avere le nostre possibilità. Io mi alleno sempre al 100% poi il mister prenderà la sua decisione”.