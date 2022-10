Kouame: “Non posso permettermi di abbassare la guardia. Primo tempo perfetto, siamo stati bravi noi a far diventare facile questa partita”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha commentato la vittoria rotonda dei viola contro gli Hearts, dicendo: “Abbiamo fatto un primo tempo perfetto. Poi abbiamo abbassato un po’ la tensione ma abbiamo saputo anche riprenderci. Questo successo ci dà fiducia per approcciare le prossime partite. Correre da tutte le parti è il mio modo di giocare, non posso permettermi di abbassare la guardia e devo fare quello che mi chiede il mister”.

E poi: “Nel secondo tempo c’era Jovic che non era al meglio e l’allenatore ha deciso di fermarlo per non rischiare niente e così mi sono sistemato io nel mezzo così come mi è stato chiesto. Siamo stati bravi a farla diventare facile, sfruttando le occasioni che abbiamo avuto, così come all’andata. Ora l’importante è ritornare a fare punti in campionato, ma io sono tranquillo perché arriveranno momenti belli”.