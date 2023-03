Kouame parte titolare, segna un gol e trascina la Costa d’Avorio nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa

Terza partita di qualificazione alla Coppa d’Africa per la Costa d’Avorio, impegnata in casa contro le Isole Comore. Titolare l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che si è reso protagonista segnando il gol dell’1-0 dopo 29 minuti di gioco.

La rete di Kouame ha spianato la strada alla sua Nazionale, che nella ripresa ha raddoppiato per mano di Haller su assist del giocatore del Torino Singo. Nel finale Krasso ha segnato anche il terzo gol, prima che le Isole Comore realizzassero la rete della bandiera in pieno recupero. 3-1 dunque il finale, risultato che permette alla Costa d’Avorio di portarsi momentaneamente in testa al proprio girone.