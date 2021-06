Kouame piace tanto al Torino, ma tutto è legato al futuro di Belotti. E sui tempi…

Secondo quanto riportato dal sito torinogranata.it il profilo di Christian Kouame piace tanto al Torino. La società granata parlerà con i viola per l’attaccante ivoriano, ma la possibile trattativa dipenderà dal futuro di Andrea Belotti. Il destino di quest’ultimo però sarà noto solo dopo gli Europei e, anche per questo, i tempi della trattativa legata all’attaccante viola sono ancora ignoti e si prospettano comunque lunghi. Kouame però è più di una suggestione per i granata, che in caso di addio del Gallo, sarebbero pronti a fare all-in sul calciatore viola e regalarlo a Juric.