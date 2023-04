Kouame: “Prima eravamo nervosi, soprattutto perché non riuscivamo a trovare il gol. Sappiamo di avere una grande occasione…”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato così al giornale polacco Przegląd Sportowy: “Sappiamo di avere una grande occasione questa stagione di vincere un trofeo. Ci penso soprattutto in ambito europeo, sarebbe speciale. Le partite in Conference sono tutte difficili, specialmente arrivati a questo punto della competizione. Le gare in trasferta, inoltre, sono sempre molto complicate, come ha dimostrato il Sivasspor. Siamo in un buon momento. Rispetto all’inizio di stagione siamo più fiduciosi, prima eravamo nervosi, soprattutto perché non riuscivamo a trovare il gol”.