Kouame recupera posizioni e credito: L’Olimpico un banco di prova per l’ivoriano

Titolare subito contro il Torino ed è esattamente ciò che si aspettava e soprattutto sperava, ma che non sarebbe stata una strada in discesa Christian Kouame l’ha capito proprio nella partita con i granata non riuscendo a infilare la porta di Sirigu che sembrava per lui stregata nonostante 3-4 palle-gol limpide (e del suo ci ha messo ovviamente il portiere della squadra di Giampaolo). Poi come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, c’è stata la trasferta di Milano per affrontare l’Inter che l’ivoriano ex Genoa ha disputato ancora dall’inizio segnando anche un gol (quello del fulmineo vantaggio viola) purtroppo per la Fiorentina non sufficiente ad evitare la sconfitta e, infine, è arrivata la Sampdoria a Firenze che l’ha visto per la terza volta in campo dal primo minuto, ma la preferenza avuta da Iachini in quel caso è stata favorita dallo stop di Ribery: c’erano allora due posti in “palio” e il tecnico marchigiano ha scelto Kouame e Vlahovic in coppia. Poi stop. Ma l’ivoriano è abituato a lottare e a conquistarsi quello che gli viene dato, e difatti nella settimana che si sta chiudendo verso la sfida ai giallorossi ha recuperato posizioni e credito: ecco perché se domani pomeriggio Iachini e la Fiorentina punteranno su di lui ha tanti buoni motivi per non sbagliare.

0 0 vote Article Rating