Kouame: “Sappiamo che giochiamo a tre davanti e vogliamo mettere in difficoltà Italiano. Jovic? Più bravo quando esce dall’area”

Protagonista in pochi minuti Christian Kouame che a Dazn ha parlato così dopo la vittoria sulla Roma:

“Oggi era importante per noi perché non era semplice dopo la sconfitta con l’Inter, siamo stati bravi a giocare da Fiorentina e a portare il risultato a casa nel secondo tempo. Sappiamo che davanti giochiamo a tre e quindi cerchiamo di mettere in difficoltà il mister, chi entra deve dare il meglio. Siamo arrivati alla fine e cerchiamo di stare compatti e dare una mano a chi gioca. Cabral e Jovic? Cabral è uno bravo in area di rigore, Jovic gioca più fuori e quando viene incontro alla palla”.