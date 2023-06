Kouame scende in campo in Costa d’Avorio per una partita di beneficienza

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, è tornato in campo durante le sue vacanze dopo gli impegni con la nazionale ivoriana proprio in Costa d’Avorio, dove ha partecipato alla prima edizione della partita “Pro c’est Pro” della Fondation Franck Kessiè.

L’ex giocatore del Milan ha infatti una propria fondazione che aiuta i bambini del paese. Per l’occasione, in una sfida amichevole, sono scese in campo due rappresentative, una locale e una internazionale. In quest’ultima oltre a Kessie e Kouame, anche tanti altri campioni loro connazionali.