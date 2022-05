Kouame sulla fine del suo prestito: “All’Anderlecht ho riscoperto il divertimento del calcio: dipendesse da me, resterei qui”

Christian Kouame, attaccante che la Fiorentina aveva prestato all’Anderlecht in questa stagione, ha parlato al sito voetbalkrant.com dopo la sua ultima partita in biancoviola. Di seguito la traduzione delle sue dichiarazioni:

“Se fosse per me e potessi scegliere, rimarrei all’Anderlecht. Non so ancora dove giocherò la prossima stagione. È che qui che ho riscoperto il divertimento del calcio. Adesso è tempo della Nazionale e poi delle vacanze”.

La società belga infatti non aveva possibilità di riscatto, dato che la formula pattuita del prestito non prevedeva clausole aggiuntive.