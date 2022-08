Kouamé uomo mercato, con possibilità di permanenza. Tra sirene dall’estero e… Bajrami

Christian Kouamé ha un destino ancora in bilico. Il calciomercato della Fiorentina potrebbe non essere finito anche sul fronte uscite. L’ivoriano ha convinto tutti nella sua apparizione contro la Cremonese, il che potrebbe aumentare le possibilità di permanenza in viola, ma ha anche attirato ulteriore attenzione da parte di altri club. E non solo in Italia.

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina continua ad osservare Bajrami e rimarrà interessata anche dopo l’acquisto di Barak. Nella trattativa con l’Empoli, oltre al rebus Zurkowski, può entrarci anche Kouamé, opzione gradita dagli azzurri. Attenzione anche dall’estero: per il classe ’97 sono tornati alla carica due club che avevano già manifestato interesse, ovvero Brighton e Augsburg.