Kouame: “Volevamo reagire alla delusione della Coppa Italia, il mio spirito non mancherà mai. Addio di Venuti? Abbiamo legato molto, dispiace vederlo in lacrime”

Parole per Christian Kouame anche al media ufficiale della Fiorentina:

“E’ andata bene anche perché dopo la sconfitta con l’Inter era rimasto rammarico però ci siamo portati i punti a casa. E’ da inizio anno che la curva ci sostiene e cerchiamo anche noi di dare fiducia e coraggio a loro. Il mio impatto? Dico sempre che do e darò il massimo, aiutando i compagni quando sono chiamato in causa. Cerco sempre di dare il 110%, questo è il mio spirito che non potrà mai mancare. Oggi è andata bene, altre volte va un po’ più storta. Italiano soddisfatto? C’era la voglia di vincere l’ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi. La finale di Praga? Prima pensiamo al Sassuolo perché anche se in gioco c’è poco, vogliamo arrivare a Praga stando bene mentalmente, vuol dire fare la nostra partita a Sassuolo. Venuti? Lollo è una persona che ho conosciuto da quando sono arrivato, abbiamo legato e mi dispiaceva vederlo così in lacrime. Ora festeggeremo insieme”.