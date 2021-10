Koulibaly ascoltato dagli ispettori della Procura Federale. La Fiorentina rischia?

Al termine della partita tra Fiorentina e Napoli, il difensore Kalidou Koulibaly, è andato su tutte le furie quando gli sono arrivati addosso i buu di alcuni tifosi viola.

“A chi hai detto scimmia, a me? Se hai il coraggio, vieni a dirmelo in faccia”, questo è quello che ha urlato con tono minaccioso il difensore senegalese a chi lo stava offendendo, prima di rientrare nel tunnel del Franchi.

L’episodio lo ha contrariato molto, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport. Il giocatore ne ha discusso negli spogliatoi con compagni e allenatore, che hanno cercato di placarne la rabbia. Poco dopo, è stato ascoltato su quanto accaduto dagli ispettori della Procura federale presenti al Franchi.

Adesso rischia qualcosa la Fiorentina? Difficile da dire, anche perché in materia sono state prese in passato decisioni molto dissimili tra loro. Dal niente più assoluto, alla multa alla società, fino ad arrivare alla chiusura di alcuni settori dello stadio. Fondamentale in questi casi è il referto dell’arbitro e anche l’intervento degli ispettori federali.