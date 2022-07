Koulibaly è a un passo dal Chelsea: ora il Napoli può sferrare l’assalto a Milenkovic

Chi prima vende, prima compra. E’ il teorema che sta riguardando Inter, Juventus e Napoli, e di conseguenza anche la Fiorentina. L’argomento in questione è il difensore centrale, che in casa viola corrisponde a Nikola Milenkovic.

L’ultima novità riguarda il Napoli, che secondo l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è ad un passo dal cedere Koulibaly al Chelsea. A quel punto i partenopei si fionderebbero su Milenkovic, e in alternativa su Kim Min-jae.

Quella per il difensore della Fiorentina, eventualmente, dovrebbe essere un’operazione lampo onde evitare che arrivi la Juventus. A loro volta i bianconeri, con De Ligt in uscita e perduto Koulibaly, vedrebbero proprio in Milenkovic l’obiettivo numero uno. Più sullo sfondo invece l’Inter, che sostituirà Skriniar con Bremer.