Kovacevic: “Juve, in rosa ti manca un attaccante come ero io. Prendi Vlahovic!”

In un’intervista per tuttojuve.com ha parlato l’ex attaccante di Lazio e Juventus Darko Kovacevic. Queste le sue parole sul numero 9 della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Alla Juventus manca un attaccante che abbia le caratteristiche che avevo io. Un acquisto che consiglio ai bianconeri è Vlahovic, non perché è serbo come me ma perché è forte fisicamente e ricorda il mio gioco”.