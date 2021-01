Krastev: “Felice di allenarmi con la prima squadra, ho un bel rapporto con Prandelli. Primavera? Vogliamo battere l’Atalanta e conquistare la Supercoppa”

Il giocatore della Primavera della Fiorentina Dimo Krastev, ultimamente aggregato alla prima squadra, ha parlato ai canali ufficiali della società: “Sono molto contento di allenarmi con la prima squadra. Con i compagni e con il mister mi trovo molto bene, tutti cercano sempre di aiutarmi e io ricambio dando il massimo a ogni allenamento”.

E poi ha aggiunto “Supercoppa Primavera? Abbiamo conquistato con merito la Coppa Italia, ora ci aspetta questa sfida molto difficile che però cercheremo di vincere in tutti i modi per portare a casa un altro trofeo. E’ difficile tornare in campo dopo una pausa così lunga, ma la stessa cosa varrà per l’Atalanta quindi nessuno sarà avvantaggiato”.