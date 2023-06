Kubik: “Ho detto a Barak che questa Fiorentina ha più chance di vincere rispetto alla mia e lui può dare di più. Schick perfetto per risolvere il problema della prima punta dei viola”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Lubos Kubik, è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio in vista della finale di Conference League che si giocherà a Praga, città che lo ha visto protagonista da calciatore con la maglia dello Slavia addosso.

Kubik è stato anche uno dei giocatori in campo nell’ultima finale europea giocata dai viola e persa contro la Juventus in circostanze molto particolari: “Ho già parlato con Barak e gli ho spiegato cosa abbia voluto dire per Firenze perdere quella finale di 33 anni fa. Ricordo tutto come se fosse oggi…L’handicap più grande per noi fu il non poter giocare la gara di ritorno davanti ai nostri tifosi a Firenze. La Uefa optò per Avellino in virtù della squalifica del Franchi ma quando uscimmo sul terreno di gioco per riscaldarci trovammo uno stadio pieno quasi solo di tifosi della Juventus, che già ci aveva battuto all’andata 3-1. Stavolta però, a Praga, sarà tutto diverso”.

Poi Kubik argomenta: “Intanto perché la gara si gioca in un turno secco. E poi perché lo stadio sarà equamente distribuito tra i tifosi viola e quelli del West Ham. Ho detto a Barak che questa Fiorentina ha più chance di vincere rispetto alla mia, anche perché gli inglesi sono una squadra con valori simili a quella di Italiano“.

L’ex gigliato parla anche dell’esperienza in Toscana di Barak: “Il suo inizio a Firenze non è stato facile: ambientarsi in una squadra che gioca per così tanti obiettivi, dove Italiano è stato costretto a fare turnover, non è semplice per nessuno ma penso che Tony abbia portato a termine un’annata buona. Impreziosita dal gol di Basilea che ha regalato alla Fiorentina la finale di Conference. Però non deve accontentarsi: Barak può dare di più e anche lui lo sa”.

E infine sul mercato: “Giovani forti in Repubblica Ceca non ce ne sono. Almeno per quello che è il livello che spero i viola vogliano avere nei prossimi anni. Credo però che dalla cessione di Vlahovic sia rimasto irrisolto il problema della prima punta e allora se posso suggerire a Pradè un nome mi permetto di fare quello di Patrik Schick, uomo-gol che che conosce già bene la Serie A: lui sarebbe perfetto per Italiano“.