Kumbulla: Così la Fiorentina può convincere il Verona a cederlo. Ma intanto l’Inter…

Il Verona non ha problemi a trattare con altre società, specie quelle con le quali si sono già stabiliti ottimi rapporti come la Fiorentina. Però da parte dei dirigenti gialloblu c’è anche la voglia di non smantellare la squadra che quest’anno ha ottenuto ottimi risultati con Juric. Via Rrahmani e via Amrabat, ma forse non via Kumbulla, che pure ha molti estimatori.

Una soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutti potrebbe essere quella di acquistare il giocatore adesso ma di lasciarlo ancora un anno in Veneto a maturare ulteriormente. L’Inter, secondo L’Arena di Verona si è detta disponibile a fare un passo del genere. I viola potrebbero fare altrettanto, magari mettendo sul piatto anche qualche contropartita tecnica (in prestito) che può servire alla compagine gialloblu.