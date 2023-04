Kuzmanovic: “Basilea squadra strana, ma la Fiorentina è molto più forte. Chi tifo? La Viola, spero che vinca la Conference e ha buone possibilità”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Zdravko Kuzmanovic è intervenuto a Radio Bruno Toscana in quanto doppio ex tra la Viola e il Basilea, per commentare la semifinale di Conference League: “In Europa la Viola sta facendo molto bene e sono contento per la squadra. Si poteva fare meglio in campionato, il rendimento è un po’ così così, ma la cosa più importante è il percorso in Europa. Vedo buone possibilità di vincere la Conference League“.

Sul Basilea: “Squadra strana. Nel campionato svizzero sono sesti e stanno facendo malissimo, deludendo i tifosi. Ma il calcio è strano e, in campo europeo, ha spesso strappato le qualificazioni all’ultimo minuto. Trovo, comunque, che la Fiorentina sia molto più forte del Basilea ed è favorita. Poi? Poi, magari, in finale tutto è possibile. Mi auguro vivamente per i tifosi che ci possa essere questa gioia. Chi tifo in questa semifinale da doppio ex? Sto per la Fiorentina“.

Su Cabral: “Sono felice perché ora sta giocando bene e dimostrando la sua forza. Per la Fiorentina sono importanti anche i suoi gol. Spero possa fare male anche alla sua ex squadra. Coppa Italia? E perché no, due titoli sarebbero meravigliosi. Due titoli in una stagione a Firenze, sarebbe tanta roba…”.