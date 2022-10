Kuzmanović: “Cabral sta facendo malissimo a Firenze, a Basilea era molto meglio di questo. Jovic? Se non cambia mentalità, non avrà futuro”

Zdravko Kuzmanović, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, è stato intervistato da Radio Bruno per commentare il momento della squadra di Italiano e la prossima partita:

“Un po’ strano questo inizio di stagione, credo però che la rosa sia forte e possa fare molto meglio di così: con la qualità che hanno verranno fuori. Fare il doppio impegno con l’Europa è difficile perché non hai tempo per recuperare. D’altra parte è bello giocare sempre: a Firenze la aspettavano da tanto e ora devono tenersela”.

Sugli avversari: “L’Inter gioca forte e sarà dura per i Viola, secondo me ora sono la squadra più forte in Italia. La Fiorentina dovrà giocare liberamente, se aspetterà gli avversari allora sarà dura: devono uscire fuori e attaccare i nerazzurri”.

Sul centrocampo: “Italiano sta cercando il miglior terzetto di centrocampo, quando l’avrà trovato non lo cambierà più. Giocare ogni tre giorni è difficile anche per questo. Ci vogliono 2/3 giocatori che devono esserci sempre, come fa l’Inter con Brozovic e Barella”.

Poi sull’ex compagno al Basilea: “Cabral sta facendo malissimo a Firenze: a Basilea era molto meglio di così. Deve riprendersi in fretta perché poi sarà dura anche con i tifosi. Jovic poi deve cambiare mentalità, altrimenti non avrà futuro: deve svegliarsi. Con due attaccanti che non girano è durissima per la Fiorentina: l’attaccante deve fare la differenza in una squadra”.