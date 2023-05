Kuzmanovic: “Fiorentina nettamente favorita, squadra molto più forte del Basilea. Due anni e mezzo meravigliosi e di successo a Firenze e Mutu…”

Ex centrocampista di Fiorentina e Basilea, Zdravko Kuzmanovic è stato intervistato dal quotidiano svizzero Blick per parlare della semifinale di Conference League che si disputerà tra i suoi due vecchi club. E per l’ex calciatore svizzero c’è una chiara favorita in questo doppio confronto.

“Il Basilea ha poche chance in due partite – ha detto – La Fiorentina è nettamente favorita per me. La squadra è più forte, i giocatori sono migliori. Chi si distingue? L’attaccante Luka Jovic, arrivato dal Real Madrid. Sofyan Amrabat, l’eroe della Coppa del mondo del Marocco. Poi Giacomo Bonaventura. L’argentino Nicolas González. E ovviamente l’attaccante Arthur Cabral, molto conosciuto a Basilea. Questa squadra è davvero forte”.

Kuz parla anche della sua esperienza a Firenze: “Ho avuto difficoltà per pochi mesi, poi mi sono rilassato. Ho trascorso due anni e mezzo meravigliosi e di successo a Firenze. Quella era una squadra di alto livello. Chi era il migliore? Quello che Bobo Vieri e Luca Toni hanno fatto in area di rigore è stato un qualcosa di livello mondiale. In termini di gioco, invece, Mutu è stato il migliore. Fenomeno in campo, ha causato qualche scandalo fuori dal campo”.