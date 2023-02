Kuzmanovic: “Kokorin è un grande giocatore, ma alla Fiorentina non l’ha dimostrato. In Italia è andato tutto molto male”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Zdravko Kuzmanovic ha commentato il rendimento dell’ex viola Aleksandr Kokorin (oggi in forza all’Aris Limassol) nella sua parentesi a Firenze. Ecco cosa ha detto a Matchtv.ru: “Va detto che per lui, in Italia, è andato tutto molto, ma molto male. Non so come stiano andando adesso le cose a Cipro”.

Eppure, l’ex centrocampista rimane convinto delle potenzialità del russo, purtroppo rimaste inespresse: “La mia opinione è che Kokorin ha davvero le qualità di un grande giocatore, non ci sono dubbi. Il problema è che alla Fiorentina non è riuscito a dimostrarlo“.