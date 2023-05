Kuzmanović: “La Fiorentina è la favorita in Conference e anche in Coppa Italia faccio il tifo per loro. Jovic? Non capisco perché non riesca ad esprimersi”

L’ex centrocampista di Fiorentina, Inter e Basilea, Zdravko Kuzmanović, ha commentato a Radio Bruno la squadra allenata da Vincenzo Italiano, che in finale di Coppa se la vedrà proprio contro i nerazzurri:

“Seguo sempre i Viola e sono contento per questa ottima stagione. Ora ha la possibilità di raggiungere una finale europea, in una competizione in cui è la favorita. In Coppa Italia faccio il tifo per la Fiorentina, visto che all’ Inter non ho giocato molto. In gara secca può succedere di tutto”.

Poi sui singoli: “Credo che Cabral possa essere decisivo. Da Jovic ci aspettiamo sempre il massimo: ha qualità, ma non so perché non la dimostra in campo. Un giocatore che mi somiglia molto è Castrovilli“.