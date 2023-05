Kuzmanovic: “Se il Basilea si affiderà solo ai tifosi e allo stadio pieno, la Fiorentina colpirà. I viola sono ancora leggermente favoriti”

Durante la sua carriera da calciatore, Zdravko Kuzmanovic ha giocato sia per il Basilea che per la Fiorentina. Chi meglio di lui può parlare dunque della gara di ritorno delle semifinali di Conference League tra queste due squadre?

“Il Basilea non può contare solo sui tifosi – ha detto Kuzmanovic in un’intervista a Blue News – Se ti affidi solo al sostegno della gente e allo stadio pieno, la Fiorentina colpirà sicuramente”.

Kuz ha anche parlato del pesante rovescio subito dai rossoblu in campionato (sconfitta 6-1 contro il San Gallo domenica scorsa): “Questa gara non porta nulla di positivo per l’FCB. E’ difficile trovare le parole. Ma la Conference League è una competizione diversa”.

E infine: “La gente a Firenze crede di poter passare il turno e per me è i viola sono ancora leggermente favoriti”.