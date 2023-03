Kvaratskhelia e Rrahmani piegano l’Atalanta: il Napoli di Spalletti torna a +18 sulla seconda Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la terza partita della 26esima giornata di Serie A: il Napoli di Luciano Spalletti ospitava allo stadio Maradona l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Al termine di novanta minuti tutto sommato divertenti a trionfare sono i padroni di casa: il risultato finale è 2-0 per gli azzurri.

Dopo una prima frazione di gara in cui i partenopei non riescono a penetrare la difesa bergamasca, nella ripresa ci pensa il solito Kvaratskhelia: il georgiano al 60′ dirla mezza difesa atalantina e mette il pallone alle spalle di musso. A chiudere la partita ci pensa invece Rrahmani al 77′: il centrale kosovaro è bravo ad anticipare di testa tutti su calcio d’angolo. Napoli nuovamente a +18 sull’Inter, seconda in classifica, e scudetto sempre più al sicuro.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 68, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Udinese 35, Torino 34, Monza 32, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 24, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.