Kvekveskiri: “Affrontare la Fiorentina per noi è un’occasione: proprio per questo non andremo in campo pensando di aver già perso. C’è eccitazione nell’aria”

Il centrocampista georgiano del Lech Poznan Nika Kvekveskiri è intervenuto per preparare la partita di domani contro la Fiorentina in Conference League:

“I risultati che abbiamo raggiunto in Europa ci danno fiducia. Questo tipo di partite sono importanti per aumentare la nostra esperienza. Vogliamo mostrare tutta la nostra voglia di vincere domani contro la Fiorentina. Forse gli italiani sono più forti, ma noi siamo un gruppo compatto”.

E ancora: “Affrontare un club come la Fiorentina è un’occasione per metterci in mostra all’Europa. Siamo più eccitati che stressati, perché c’è la convinzione di poter vincere. Se poi non dovesse succedere, non sarebbe una tragedia, ma non scenderemo certo in campo pensando di perdere“.