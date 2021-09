La beffa di Cagliari lascia la squadra di Aquilani in zona play-out. Risultati e classifica Primavera

Seconda sconfitta nelle prime tre di campionato e molto rammarico in bocca anche stavolta per la Fiorentina Primavera, sconfitta a Cagliari al 95′: una settimana fa nei minuti finali era arrivato il pareggio dell’Inter per il 3-3 finale, altri due punti gettati al vento. Una beffa che lascia la squadra di Aquilani a quota 1, ancorata al fondo della classifica, ma ora la Fiorentina tornerà anche a giocare in casa, subito con uno scontro diretto con il Sassuolo.

Classifica: Roma, Inter, Cagliari 7, Genoa, Torino, Napoli 6, Lecce 5, Verona, Spal, Empoli, Atalanta, Sampdoria 4, Juventus 3, Milan 2, Fiorentina, Sassuolo, Bologna, Pescara 1.