Una Fiorentina efficace e consapevole. Oltre che nel gioco la bellezza di questa squadra sta nello sfruttamento delle risorse che venivano date per perdute

Sul Corriere dello Sport di oggi c’è un editoriale a firma di Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, e dedicato alla grande partenza in campionato della Fiorentina con tre vittorie su quattro: “Dieci punti l’Inter, nove la Fiorentina. Il cerchio magico si chiuderà martedì sera e fatalmente ci si divertirà perché entrambe giocano che è un piacere. Riverniciata con qualche attenzione in più, proprio la Fiorentina mostra una consapevolezza e un’efficacia che la allontanano dal recente passato di amarezze.

L’altra volta finì quinta. Era la stagione 2015/16: nove punti nelle prime quattro partite, proprio come ora. Una stagione lontanissima, alla quale hanno fatto seguito decine di errori, il cambio di proprietà, contestazioni, esoneri, finali imbarazzanti (non dimentico Fiorentina-Genoa con Prandelli dalla parte sbagliata). E diffidenze, tante, in un turbine che ha impastato la passione e la scena del Franchi. Il vento sembra essere cambiato: la fortuna sta aiutando l’audace Commisso, che a questo campionato chiede le risposte più importanti.”