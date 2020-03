La bordata di Suso al Milan: “Ho avuto 3 presidenti e vari allenatori, spero di restare a Siviglia”. E la suggestione Fiorentina è una parentesi chiusa

Poteva essere il primo colpo a suon di milioni dell’era Commisso, però il Milan decise di tenerselo Suso, salvo poi darlo in prestito al Siviglia a gennaio, quasi per disperazione. L’esterno mancino ad AS ha tirato una bella bordata al club rossonero, auspicando la permanenza in Andalusia: “Lì ho avuto tre presidenti, vari allenatori, decine di giocatori… E’ complicato così costruire qualcosa di solido. Tutti gli anni quando si comincia è tutto diverso. Spero di restare al Siviglia e giocare la Champions con loro”.

La suggestione di un passaggio alla Fiorentina, dove c’era Montella, cioè colui che al Milan l’aveva valorizzato, è ormai una storia chiusa.