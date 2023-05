La “brutta condizione fisica” al centro della crisi viola: turn over anche a Basilea per Italiano

Le rotazioni che avevano scandito l’avvio di stagione sono tornate prepotentemente d’attualità per la Fiorentina, tanto da rendersi indispensabili secondo La Gazzetta dello Sport. Nel calo viola dell’ultimo periodo infatti c’è secondo la rosea molto di atletico: una “brutta condizione fisica”, svanita la brillantezza di marzo e aprile. Per questo Italiano oggi lascerà fuori diversi calciatori a cui poi chiedere il massimo giovedì a Basilea. E non è detto che qualche cambio a sorpresa non possa esserci anche in Svizzera.