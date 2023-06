La buona parola messa da Italiano su Kouame e Ikoné: a rischio c’è un altro esterno viola

Il via vai che ci sarà nella prossima rosa della Fiorentina non dovrebbe coinvolgere Christian Kouame e Jonathan Ikoné, entrati ormai nelle gerarchie e nelle grazie di Italiano. In un’estate in cui la rosa viola cambierà ma senza chissà quali stravolgimenti, per loro la conferma dovrebbe essere fuori discussione visto il contributo dato nell’ultima stagione. Diversa invece la posizione di Sottil, rientrato a febbraio ma decisivo solo nella gara di Conference con il Lech Poznan: il tecnico viola potrebbe preferire puntare su altri calciatori.