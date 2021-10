La candidatura di Belotti: Il particolare che potrebbe fare la differenza tra Fiorentina e Milan. Jovic come Odriozola. Borja Mayoral è un’alternativa…a Kokorin

La candidatura di Belotti per il futuro attacco della Fiorentina è una candidatura concreta. Sull’argomento ritorna stamani La Nazione, giornale sul quale si legge che anche il Milan guarda al Gallo.

A fare la differenza, in favore del club viola, potrebbe essere la proposta d’acquisto per gennaio con a margine anche un confronto sul futuro di Amrabat (per l’inizio della prossima stagione?). Il Torino farà di tutto per vendere il giocatore, anche se ormai a un prezzo da saldo, prima che l’attaccante possa ottenere il cartellino e svincolarsi a zero euro.

Borja Mayoral è un’altra soluzione che la Fiorentina continua a battere, ma la questione è slegata alle mosse su Vlahovic. La punta della Roma può essere un’alternativa a Kokorin più che al serbo.

Infine c’è l’ipotesi Jovic (Real Madrid). Una strada questa che è percorribile anche con la formula del prestito secco stile l’operazione Odriozola.